Таку інформацію станом на 7:30 4 лютого повідомив Дмитро Орлов, Енергодарський міський голова.
Актуально Ситуація залишається складною, але пожежу на АЕС дійсно ліквідували, – мер Енергодара
Він повідомив людям, які на ніч залишились в укритті, що вже можна повертатись додому.
Зараз на вулицях тихо, чужинців не помічено,
– наголосив мер.
Водночас через вкрай напружену ситуацією поруч, Орлов закликав містян якомога менше перебувати на вулиці і залишатися вдома.
В Енергодарі немає опалення
Як пояснив міський голова, під час обстрілів вночі окупанти пошкодили теплотрасу. Внаслідок цього Енергодар залишився без опалення. У владі міста з'ясовують можливість його поновлення.
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