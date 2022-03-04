Захватчики прорвали оборону энергодарцев, которую те мужественно держали несколько дней, 3 марта. Рашисты начали цинично обстреливать мирный городок, под обстрелы попала и Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе.

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В результате попадания российского снаряда загорелось одно из зданий учебно-тренировочного комплекса ЗАЭС. Спасателям удалось ликвидировать пожар.

Ночная борьба за атомную электростанцию в Энергодаре: смотрите видео

По состоянию на сейчас админкорпус Запорожской АЭС и проходная на станцию – под контролем оккупантов. Но персонал станции продолжает работу на энергоблоках, обеспечивая стабильную эксплуатацию ядерных установок.

При этом в Минэнерго ранее уверяли, что трагический сценарий на Запорожской АЭС – невозможен. Там считают, что враг хочет захватить станцию, чтобы пошатнуть украинскую энергосистему.

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