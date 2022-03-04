Загарбники прорвали оборону енергодарців, яку ті мужньо тримали кілька днів, 3 березня. Рашисти почали цинічно обстрілювати мирне містечко, під обстріли потрапила й Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція в Європі.

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Унаслідок влучання російського снаряда загорілася одна з будівель учбово-тренувального комплексу ЗАЕС. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу.

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Станом на зараз адмінкорпус Запорізької АЕС та прохідна на станцію – під контролем окупантів. Але персонал станції продовжує роботу на енергоблоках, забезпечуючи стабільну експлуатацію ядерних установок.

При цьому в Міненерго раніше запевняли, що трагічний сценарій на Запорізькій АЕС – неможливий. Там вважають, що ворог хоче захопити станцію, аби похитнути українську енергосистему.

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