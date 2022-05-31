После того, как россияне оккупировали ЗАЭС, появилась информация, что они могут попытаться направить генерируемую станцией электроэнергию на свои интересы. В "Энергоатоме" успокоили – осуществить это технически невозможно.

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Запорожская АЭС работает на Украину

Как сообщил глава "Энергоатома" Петр Котин, российские оккупанты не смогут отключить ЗАЭС для Украины и направить энергию на оккупированные территории и аннексированный Крым. Какие бы заявления ни делали россияне – сейчас это нереально выполнить по сугубо техническим причинам.

Запорожская атомная станция соединена с энергосистемой Украины, она работает полностью в энергосистеме Украины,

– заверил Котин.

Он добавил, что электролинии, которые могли давать энергию в Крым, были повреждены еще с 2015 года. Восстановить их в теории можно, но это займет много времени, потребует большой работы проектировщиков и инвестиций очень больших средств.

Он добавил, что ЗАЭС стала военной базой оккупантов, сейчас на территории объекта находятся как минимум 500 рашистов.

"Тяжелая техника, бронетранспортеры, танки, автомобили Урал для перевозки пехоты, и также взрывчатка, и также оружие. Все то, что не должно быть на площадке атомной станции. Все то, что создает очень опасную ситуацию на этой атомной станции", – сообщил Котин.

Вместе с тем "Энергоатом" контролирует эксплуатацию ЗАЭС и работу персонала.

Ситуация на оккупированных территориях: коротко о главном

В Мелитополе после взрыва автомобиля российские оккупанты сильно испугались. Они заблокировали все дороги и пытаются найти партизан, уже отличившихся ликвидацией сотен рашистов.

В уничтоженном Мариуполе российские оккупанты продолжают "фильтрационные меры". Они превращают город в гетто, в котором могут расстреливать мирных людей. Также известно, что принудительная депортация мариупольцев в депрессивные регионы продолжается. Особенно активно решисты вывозят украинских детей.

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