По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, оккупанты продолжают концентрироваться на исполнении прихотей кремлевского диктатора и пытаются закрепиться на Херсонщине и продвинуться вглубь Запорожья. При этом в Кремле согласились с тем, что захватить второй областной центр во время этой кампании им не удастся.

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Отказываться же от идей объявить об аннексии Юга Украины Путин не собирается. По крайней мере, до того момента, пока его военные контролируют эти территории.

Мелитополь хотят сделать "столицей"

Как утверждают в украинских спецслужбах, российские захватчики продолжают усиливать свои позиции как в Запорожье, так и в Херсонской области.

ФСБшники, росгвардейцы и военнослужащие контролируют города, проводят в них зачистку и пытаются набрать коллаборантов как в "милицию", так и в "местные администрации".

Впрочем, судя по последним новостям, даже ярые сепаратисты и адепты русского мира не очень хотят разделить судьбу гауляйтера Энергодара Андрея Шевчика, поэтому отказываются от своих должностей.

Тем не менее захватчиков недостаток коллаборантов вообще не смущает, ведь они рассчитывают на то, что в любой момент смогут привезти "мэра" или "губернатора" из Донецкой и Луганской областей или вообще из России.

Кроме того, исключительно с политической точки зрения Москве не очень удобно объявлять о создании каких-либо "республик", не имея при этом под контролем всю Херсонскую область, а также не захватив Запорожье.

Однако захватчики вполне могут ограничиться и этим, если, конечно, на момент аннексии ВСУ не успеют отбить украинские города.

Опоздав с предыдущими датами, руководство оккупантов отдало приказ подготовить проведение "референдумов" по всем вновь захваченным Россией территориям. Провести эти мероприятия захватчики собираются в июле.

При этом в Кремле собираются объявить о создании "ЗНР" или прямой оккупации части Запорожской области даже без взятия областного центра. По состоянию на 31 мая россияне уже готовят документы о переносе столицы в Мелитополь.

Параллельно с тем по приказу Путина войска до июля должны продвинуться по Запорожью как можно глубже. Именно по участку фронта на момент проведения "рефередума" Россия может определить границы очередных квазиобразований. Впрочем, у Путина рассматривают и другие варианты – принятие гауляйтерами "конституции", в которой границы "республик" определены границами областей. Тогда спустя какое-то время под тем же поводом россияне смогут начать новую "спецоперацию".

На "референдумах" будут рисовать 60% поддержки

Российские захватчики, обустраивающие работу оккупационных администраций, уже начали заниматься подготовкой населения к долговременной оккупации. Людям выключают станции украинских операторов и оборудование провайдеров, заставляя таким образом переходить на подконтрольную россиянам мобильную связь и интернет.

Кроме того, россияне пытаются усиливать пропагандистские мероприятия, рассказывают о том, как "власть Украины всех бросила", транслируют российские ток-шоу и проводят различные информационно-психологические спецоперации.

Понимая, что никакой поддержки оккупации Херсонщины и Запорожья со стороны гражданского населения нет, захватчики активно проводят акции устрашения и ищут проукраинских активистов. Также россияне щедро раздают "гуманитарку" и оплачивают "подъемные" тем, кто заявляет о подаче документов на получение российского паспорта. Чтобы таких людей было больше, российские ФСБшники приказали всем способствовать ухудшению гуманитарной катастрофы.

Параллельно с этим захватчики живо обсуждают, какой процент "поддержки России" им следует указать по результатам "референдума". С учетом ситуации, российские кураторы соглашаются с мнением, что им нельзя говорить о заоблачной поддержке среди местного населения, однако версия с более чем 50% поддержки будет ослаблять позиции России. Поэтому захватчики хотят нарисовать 60% бюллетеней за присоединение к России.