Російська окупаційна влада вирішила привласнити майно України

Гауляйтер Євген Балицький, якого звинуватили у державній зраді, 2 червня незаконно підписав указ про націоналізацію майна, яке належить Україні. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на заяву так званого "заступника голови ВДА Запорізької області" Андрія Трофімова.

До речі Окупанти влаштували бізнес на черешні з Мелітополя: хочуть вивезти в Крим

Російська окупаційна влада не зупинилася на крадіжці української черешні та вирішила привласнити державне майно України, щоб підвищити свою "ефективність".

Указ підписано з метою забезпечення державних потреб, пов'язаних із підвищенням загальної ефективності та соціальної орієнтації економіки, а також для збереження національного надбання для мешканців Запорізької області,

– йдеться у заяві колаборанта Трофімова.

Зрадник повідомив, що колаборанти планують "націоналізувати" майно, яке перебувало у власності України станом на 24 лютого 2022 року. Йдеться про:

земельні ділянки;

природні ресурси;

об'єкти стратегічних галузей економіки.

Яка ситуація на окупованому Запоріжжі

Збройні сили Росії тимчасово окупували деякі території Запорізької області, проте ЗСУ проводять контрнаступ і вже просунулися майже на 10 кілометрів.

Росія всіляко намагається встановити контроль на Запоріжжі попри спротив місцевого населення та партизанів.

З цією метою президент Росії Володимир Путін 25 травня підписав указ про спрощену видачу російських паспортів на окупованих територіях Херсонщини й Запоріжжя.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, на захоплених територіях Кремль хоче провести так званий "референдум". Окупанти відмовилися від захоплення обласного центру та планують "перенести столицю" до захопленого Мелітополя.

Варте уваги Гауляйтерка Данильченко після вибуху у Мелітополі хоче піти у відставку, – ЗМІ

У Росії цинічно заявили, що хочуть привласнити Запорізьку АЕС та включити її у свою систему. Проте в українському Енергоатомі висміяли росіян, які не знають, що постачання електроенергії в Росію фізично неможливе.

Більше того, Запорізька АЕС наразі не здатна обслуговувати окупований Крим і Донбас. У випадку повної втрати контролю над ЗАЕС зі сторони України, не виключають сценарій її повного відключення.

До слова – окупанти готують наступ на Запоріжжя: дивіться відео