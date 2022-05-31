Гауляйтерка боїться за своє життя

Місцеві ЗМІ повідомляються, що вибух, який стався у Мелітополі, призвів до переполоху в таборі колаборантів. Гауляйтерка Галина Данильченко відмовляється від посади так званого "начальника військово-цивільної адміністрації", адже боїться за своє життя.

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Повідомляється, що Данильченко запропонували звільнитися за однієї умови – вона здасться українським спецслужбам.

Після цього Галина Данильченко пізно ввечері 30 травня вийшла в ефір і прочитала все, що їй написали кремлівські пропагандисти з ФСБшниками,

– йдеться у повідомленні.

Жертвою вибуху могла стати гауляйтерка Данильченко

За даними журналістів, жертвою вибуху в Мелітополі могла стати саме Данильченко. За автомобілем, який підірвався поблизу ТЦ "Квартал", рухалося авто з Галиною Данильченко.

Повідомляється, що в каналізаційному люку за кафе "Шторм" була закладена вибухівка, яка спрацювала під час руху Mercedes. За даними джерела, вибухівка призначалася гауляйтеру Євгену Балицькому.

Журналісти припускають, що колаборанти вирішили позбутися Галини Данильченко як "відпрацьованого матеріалу". Тому підрив саморобного вибухового пристрою, як констатували місцеві ЗМІ, є наслідком розбірок усередині російських структур.

Додамо, що партизани у Мелітополі вже передають "привіт" гауляйтерці Данильченко. Промовисте фото зрадниці висить на електричному стовпі.



Партизани у Мелітополі передають "привіт" Данильченко / Фото "Думская"

Що відомо про вибух у Мелітополі

Зранку 30 травня у центрі Мелітополя пролунав потужний вибух у районі ТЦ "Квартал". Вибух стався неподалік так званої військово-цивільної адміністрації колаборантів та будинку фейкового "губернатора" Євгена Балицького.

Повідомлялося, що внаслідок вибуху в Мелітополі є поранені. Ймовірно, серед поранених племінниця гауляйтера області – Євгенія Зайцева.

За однією з версій, вибух міг бути спробою замаху на Балицького. Після цього російські окупанти в Мелітополі почали стягувати свою військову техніку до центру міста.

Російська окупаційна влада звинуватила Україну в терористичному акті.

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