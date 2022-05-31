Гауляйтер боится за свою жизнь

Местные СМИ сообщают, что взрыв, который произошел в Мелитополе, привел к переполоху в лагере коллаборантов. Гауляйтер Галина Данильченко отказывается от должности так называемого "начальника военно-гражданской администрации", ведь боится за свою жизнь.

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Сообщается, что Данильченко предложили уволиться при одном условии – она сдастся украинским спецслужбам.

После этого Галина Данильченко поздно вечером 30 мая вышла в эфир и прочитала все, что ей написали кремлевские пропагандисты с ФСБшниками,

– говорится в сообщении.

Жертвой взрыва могла стать гауляйтер Данильченко

По данным журналистов, жертвой взрыва в Мелитополе могла стать именно Данильченко. За автомобилем, который подорвался вблизи ТЦ "Квартал", двигалось авто с Галиной Данильченко.

Сообщается, что в канализационном люке за кафе "Шторм" была заложена взрывчатка, которая сработала во время движения Mercedes. По данным источника, взрывчатка предназначалась гауляйтеру Евгению Балицкому.

Журналисты предполагают, что коллаборанты решили избавиться от Галины Данильченко как "отработанного материала". Поэтому подрыв самодельного взрывного устройства, как констатировали местные СМИ, является следствием разборок внутри российских структур.

Добавим, что партизаны в Мелитополе уже передают "привет" гауляйтеру Данильченко. Красноречивое фото предательницы висит на электрическом столбе.



Партизаны в Мелитополе передают "привет" Данильченко / Фото "Думская"

Что известно о взрыве в Мелитополе

Утром 30 мая в центре Мелитополя прогремел мощный взрыв в районе ТЦ "Квартал". Взрыв произошел недалеко от так называемой военно-гражданской администрации коллаборантов и дома фейкового "губернатора" Евгения Балицкого.

Сообщалось, что в результате взрыва в Мелитополе есть раненые. Вероятно, среди раненых племянница гауляйтера области – Евгения Зайцева.

По одной из версий, взрыв мог быть попыткой покушения на Балицкого. После этого российские оккупанты в Мелитополе начали стягивать свою военную технику в центр города.

Российские оккупационные власти обвинили Украину в террористическом акте.

Обратите внимание – появились новые детали взрыва в Мелитополе: смотрите видео