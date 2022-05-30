Вибух у Мелітополі не на жарт злякав російських окупантів. Тому вони стягують техніку в центр міста. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує 24 канал.

Зауважте Вибух у Мелітополі: серед поранених може бути племінниця гауляйтера Балицького

Окупанти кажуть про нібито "теракт"

Гауляйтери Мелітополя уже поспішили охрестити вибух нібито "терактом". Таку інформацію активно поширюють пропагандистські ЗМІ.

Окупанти стверджують, що унаслідок вибуху знищена припаркована автівка Mercedes. Однак інцидент їх перелякав настільки, що вони вирішили зігнати в центр Мелітополя військову техніку й оточили місце вибуху.

Окупанти стягують техніку в центр Мелітополя: дивіться відео

Перші кадри з місця вибуху

У мережі з'явилися перші кадри з наслідками вибуху. Точніше кадри, на яких видно понівечений автомобіль. За версією окупантів, вибухівку заклали під люк і вона спрацювала, коли якраз проїжджала автівка.



Автівка колаборантів після вибуху в Мелітополі / Фото з телеграм-каналу "Ріа Мелітополь"

Відомо, що постраждала сім'я колаборантів. Жінка отримала поранення грудей, а чоловік – переломи обох ніг та численні осколкові поранення. Імена постраждалих не розголошують.

Наслідки вибуху в Мелітополі: дивіться відео

Вибух у Мелітополі: головне

Потужний вибух прогримів у центрі тимчасово окупованого Мелітополя на Запоріжжі уранці 30 травня. Це трапилося близько 7:50.

У мелітопольців, які живуть неподалік місця події, тремтіли вікна та стіни в будинках. Тепер вони уточнюють, що вибухало позаду кафе "Шторм" у районі центральної площі міста.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що унаслідок вибуху могла постраждати племінниця місцевого гауляйтера Євгенія Зайцева – донька покійного брата зрадника і колаборанта Євгена Балицького.

Окрім його племінниці, також попередньо повідомляють про поранення двох жінок та молодого чоловіка. Цю інформацію уточнюють. На місці працювали три бригади лікарів швидкої допомоги.

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