Группировка Объединенных сил продолжает защищать наше государство от оккупантов в Донецком и Луганском направлениях. В то же время враги применяют разнообразное оружие, чтобы полностью уничтожить города и села.

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Россияне в сутки обстреляли 30 населенных пунктов на Востоке

Вдоль всей полосы обороны россияне используют боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию огромных калибров, танки и минометы разных систем. Кроме того, они наносят ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры и мирным жилым кварталам.

Оккупанты обстреляли ориентировочно 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. В результате разрушились и повредились 52 гражданских объекта, в частности:

42 жилых дома,

2 завода,

админпомещение и автомобильная техника нескольких государственных пожарно-спасательных частей,

ангар.

В результате вражеских обстрелов погибли 5 мирных жителей, а еще 7 гражданских получили ранения.

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В Донецкой области захватчики убили 3 человека

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко подчеркнул , что Россия продолжает убивать украинцев в Донецкой области. За 2 июня кафиры убили 3 мирных жителей:

2 гражданских – в Авдеевке;

1 – в Старом Караване.

Еще 9 человек получили ранения. В то же время в Мариуполе и Волновахе невозможно установить точное количество жертв захватчиков. Кириленко подытожил, что каждого военного преступника обязательно накажут.



Всего россияне убили 464 гражданских в Донецкой области / Фото Павла Кириленко

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Кратко об обстрелах кафиров на Востоке

Российские военные 31 мая нанесли ракетный удар по Славянску . В результате этой атаки погибли 3 человека. Кириленко рассказал, что еще шесть гражданских получили ранения.

Ракета россиян повредила школу, а также не менее 7 многоэтажек. Глава Донецкой ОВА подчеркнул, что этот авиаудар – это очередное преступление российских оккупационных войск, жертвой которого в очередной раз стали именно гражданские.

За день до этого в результате боевых действий аммиакопровод "Тольятти – Одесса" получил повреждения . Однако спасателям удалось локализовать возможную угрозу.

Позже Кириленко рассказал, что утечка аммиака была незначительной. Однако облако с газом передвигалось от села Травневое до самого Бахмута. Максимальный радиус поражения составлял 4 километра, а затем сократился до 2 километров.

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