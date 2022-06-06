Люди стоять за їжею. Попри велику кількість тих, хто потребує, окупанти видають в день лише до 400 "наборів".

До теми У Маріуполі 8-річний хлопчик підірвався на міні: окупанти закликають ходити на пляжі

Маріуполь перетворюють на гетто

Більшість людей просто даремно стоять на спеці під сонцем по 6 годин. При цьому питної води немає, взяти її на території "гуманітарного штабу" немає де. Тіні для укриття також немає.

Останніми днями люди втрачають свідомість. Щогодини до лікарень вивозять до 10 людей. Тим часом сморід від моргу, влаштованого за 200 метрів, посилюється.

Петро Андрющенко показав цей набір, який так прагнуть отримати маріупольці. Люди проходять пекло через маленьку кількість їжі, бо іншого шляху отримати харчі просто немає.



"Гуманітарка" в Маріуполі / Фото з телеграму Андрющенка

Раніше він повідомляв, що тепер гуманітарку видають лише людям пенсійного віку. Всім іншим виключно через "роботу". Молодь змушують записуватись в "дружини" та допомагати мобільним патрулям, зокрема фільтраційних заходах. За відмову погрожують мобілізацією в армію так званої "ДНР".

Питна вода доступна раз в 2 дні

Напередодні Андрющенко розповідав, що питна вода у місті доступна раз на два дні й для її отримання потрібно записатись в чергу.

Основна причина – падіння рівня води в природних джерелах забору води. Прогнозують подальше скорочення постачань води через природні причини, а саме літню спеку.

А доставки технічної води для гігієнічних нужд немає зовсім. Тим часом окупанти поливають газони, щоб було на фоні чого знімати кіно про "покращення".

Злочини окупантів у Маріуполі

Росіяни почали зносити будинки у Маріуполі навіть без розбору завалів. Так вони нищать докази своїх воєнних злочинів. Загиблі під завалами люди маріупольці автоматично їдуть на звалище разом з цеглинами, де їх вже навряд хтось знайде.

Нещодавно окупанти відкрили у розробленому місті ще одну фільтраційну в'язницю, де утримують українців в нелюдських умовах. Проти людей застосовують тортури та вбивають. При цьому російські загарбники вирішили посилили "фільтраційні заходи" заборонити виїзд з міста.

Окрім цього, російські військові встановили в Маріуполі смертну кару. Волонтерів та чиновників, які свого часу працювали на благо міста, розстрілюють.

У дворах багатоповерхівок влаштували сміттєзвалища. Місто поглинає сморід, зокрема й через масові поховання. Через це вже найближчим часом у місті може спалахнути епідемія.

До теми – окупанти у Херсоні примушують до "співпраці" фермерів: дивіться відео