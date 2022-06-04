Цинічні дії росіяни розпочали після оприлюднення даних про тіла загиблих під завалами. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Дані про загиблих неможливо отримати

"Перші будинки по проспекту Єдності 56 – 60 за посиленою охороною зі залученням "державних волонтерів" знесено", – написав Андрющенко.

Наразі росіяни нищать докази воєнних злочинів, адже пошук загиблих в розтрощених будинках фактично скасували.

Дані про нові тіла загиблих неможливо отримати у зв'язку з тим, що після знесення все вивозиться на сміттєзвалище Лівобережного району,

– заявив радник міського голови Маріуполя.

Він повідомив жахливий факт – якщо у відповідних будівлях залишались тіла вбитих російськими окупантами людей, то їх разом зі сміттям вивантажено на сміттєвому полігоні. Нелюдське поводження навіть зі загиблими набрало нечуваних обертів.

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3 червня Петро Андрющенко також повідомив, що в окупованому Маріуполі росіяни вирішили посилили фільтраційні заходи. Окупанти бояться бунтів і забороняють виїзд з міста.

Водночас на співпрацю з проросійськими бойовиками перейшли поліцейські, які залишилися в Маріуполі. Зрадники вирішили працювати в окупаційних органах квазіреспубліки.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що окупанти відновили у місті смертну кару та продовжують вбивати місцевих.

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