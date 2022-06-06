За словами генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського, деякі відділення Укрпошти змогли "пережити" бомбардування Маріуполя. Тепер окупанти захопили ці приміщення.

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Тепер хочуть листуватися з Росією

Смілянського вдало наголосив, що росіяни хотіли вкрасти в України майбутнє. Але все ж зосередилися на крадіжках мікрохвильовок, унітазів, пральних машин та іншої побутової техніки. Тепер вони добралися і до Укрпошти.

Загарбники вже навіть присвоїли їм шестизначні російські індекси. Мабуть, хочуть листуватися із бойовиками з ОРДЛО та Кремлем.

Ігор Смілянський переконаний, що вже зовсім скоро Збройні Сили України виженуть росіян з тимчасово окупованих територій.

Але сподіваюсь, що поки там з Москви будуть йти вітальні листівки, наші ЗСУ встигнуть повернути контроль над містом. А от пошта бойовиків зможе надалі (до своєї ліквідації та денацифікації) випускати розширені випуски марок в серії "мертві окупанти не гудуть", – наголосив Ігор Смілянський.

В Маріуполі проблеми з їжею та водою

Вітрину "русского міра" зараз можна побачити у тимчасово окупованому Маріуполі. В місті шалені черги за "гуманітаркою" від Росії, якої взагалі не вистачає. Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, щодня від 1,5 до 2 тисяч людей чекають на допомогу біля "Метро". Але окупанти видають близько 400 "наборів".

По суті, більшість людей просто даремно стоять на сонці упродовж шести годин. Питної води практично немає, а вкритися там від спеки теж складно.

Останніми днями місцеві мешканці почали втрачати свідомість. До місцевих лікарень з такою проблемою привозять близько 10 людей щогодини. Також там страшний сморід від моргу, який розташований за 200 метрів від "Метро".

Раніше Петро Андрющенко повідомляв, що "гуманітарку" росіяни зараз видають лише людям похилого віку. Інші мусять заробляти на їжу на "роботах". Серед них – запис у так звані "дружини", допомога мобільним патрулям тощо.

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