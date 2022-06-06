Цю інформацію 24 каналу повідомили джерела в спецслужбах України. Мовиться про документ, у якому люди змушені визнати "повну підтримку спецоперації".

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Підписання документу вимагають російські прикордонники

Виїхати з окупованих Луганщини та Донеччини можна виключно через територію Росії. Зробити це, як годиться – згідно з законом, не дозволяють прикордонники держави-агресорки.

У чому примусово змушені зізнатись люди

На папері, який начебто добровільно, але насправді примусово дають підписати окупанти, зазначено, що особа "підтримує "звільнення" України від нацистів, демілітаризацію та підтримує проведення спеціальної "військової операції".

Частину жителів Сєвєродонецка депортували до Росії

Зазначимо, що російські окупанти продовжують незаконно вивозити людей з захоплених територій до держави-агресорки. Так, у Сєвєродонецьку, за який тривають ще запеклі бої між росіянами та українцями, загарбники вже встигли викрасти людей.

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Росіяни вивозять не лише людей, а й крадуть все, що можливо

Вороги на тимчасово окупованих ними територіях також займаються однією зі своїх улюблених справ – крадіжками. ак з Маріуполя росіяни вивезли вже два судна, навантажені українським металом. При чому пропагандисти самі плутаються у "легендах" щодо цього – одні кажуть, що метал "привезли", а інші – що вивезли.

Також росіяни масово вивозять українське зерно. Міністерство аграрної політики та продовольства України зафіксувало крадіжку росіянами 500 тисяч тонн пшениці. 100 тисяч з них вже опинились в Сирії.

Вороги вводять свої правила на окупованих територіях:

Наприкінці травня російські окупанти у Маріуполі розпочали прийом документів для отримання російського паспорта.

Ба більше, загарбники вимагають, аби люди, які вижили під час бомбардувань, отримали реєстрацію у Донецьку. Таким чином, анексія Маріуполя перейшла в активну фазу.

У Херсоні росіяни змушують людей переходити на російські рублі. Підприємцям, які відмовляються клеїти нові цінники, погрожують відібрати майно.

У Мелітополі росіяни глушать зв'язок українських операторів. Натомість вони пропонують свій зв'язок, який багато коштує, проте практично не працює.

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