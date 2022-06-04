Річ у тім, що російські ЗМІ фактично по-різному коментували одні й ті ж відео. Роман Цимбалюк під час стріму на ютубі 24 каналу звернув увагу на брехню пропагандистки Ольги Скабєєвої.

Зверніть увагу Окупанти почали вивозити крадений метал з Маріуполя російськими суднами

Що пропагандисти кажуть про крадений метал

Як виявилося, окупанти розблокували і розмінували порт в Маріуполі. Перший суховантаж забрав метал і вивіз в Ростов-на-Дону.

Тобто що сталося – вони його вкрали. Розбомбили місто для того, щоб вкрасти метал,

– зазначив Роман Цимбалюк.

Проте що вивозитимуть звідти далі – велике питання, адже виробництво зупинилося і навряд чи буде відновлене.

"Особливо смішно, що деякі нацисти почали дещо підозрювати, який це вигляд має з боку. То розблокували порт після окупації міста і почали вивозити на Росію українські товари, то Ольга Скабєєва написала, що цей метал "привезли в Маріуполь", – сказав журналіст.

Роман Цимбалюк зазначив, що російські пропагандисти про один і той самий відеоряд говорять по-різному:

на "Первом канале" – що метал вивезли з Маріуполя;

на "Россия-1" кажуть, що цей метал "привезли" до міста.

Окупанти викрали метал з Маріуполя

Українські ЗМІ з'ясували, що російські окупанти почали суднами вивозити метал з порту захопленого Маріуполя. Водночас пропагандисти цинічно заявляли, мовляв, вантаж вивозять "за домовленостями". Їх нібито "уклали" ще до початку повномасштабного вторгнення, яке у Росії продовжують цинічно називати "спецоперацією".

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"Схеми" отримали супутниковий знімок Planet Labs. Зокрема, вдалося зафіксувати, що судно RM-3 28 травня зупинилось біля одного з причалів порту Маріуполя. Саме там зазвичай завантажують метал.

Очевидно, що щодо "домовленостей" окупанти збрехали. Відповідний метал належить компанії "Метінвест". Там спростували інформацію пропагандистів й наголосили, що й мовитись не може про жодні розпорядження щодо вивозу продукції у країну-терористку.

Також Росія, за інформацією "Метінвесту", може почати продавати вкрадену з України продукцію у країни Африки та Азії, що не підтримують введення санкцій проти неї через війну.

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