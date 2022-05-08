Пре це в інтерв'ю розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Наразі він не став розголошувати, які саме країни хотіли придбати у загарбників крадену українську пшеницю.

До теми Росіяни намагалися вивезти до Єгипту вкрадене українське зерно

Росіяни блокують порти та крадуть українську пшеницю

Зеленський розповів, що російські загарбники перекривають українські порти, тож це створює значні перешкоди експорту зерна.

У нас є велика проблема. Росія перекрила всі торгові шляхи, і ми не можемо експортувати нашу пшеницю. Вони зайняли наші порти та вивозять наші товари,

– зауважив президент.

Окрім цього, за словами глави держави, є країни, які хотіли купити у країни-терористки вкрадене в Україні зерно.

"Я не хочу зараз про це говорити. Я не хочу називати конкретні країни, які за нашими спинами укладають угоди, щоб купувати наше зерно в Росії, яке вкрали з України. Не зараз, але у нас є назви цих країн. Тож якщо вони це зроблять, ми, звичайно, повідомимо", – підсумував Зеленський.

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Коротко про те, як загарбники крадуть українське зерно

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що російські окупанти вивезли з області приблизно 100 тисяч тонн зерна. Такий обсяг міг би забезпечити потреби місцевих жителів майже на 3 роки. Так, загарбники залишили українців, які опинилися на тимчасово окупованих територіях, на межі голоду.

На Запоріжжі росіяни також відбирають у фермерів зерно. Чеченці спершу пропонують обміняти його на солярку або купити за копійки. Якщо людина не погоджується, окупанти просто погрожують зброєю та все забирають. Вкрадене зерно вони вивозять у напрямку Криму.

Голова Союзу українського селянства Іван Томич розповів, що посівна кампанія вже практично завершилася. Однак на окупованих територіях фермери майже не мали можливості щось сіяти.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький розповів, що загарбники можуть вкрасти в Україні зерна на сотні мільйонів доларів.

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