Викрадення зерна продовжуватиметься. Про це в ефірі єдиного телемарафону заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, повідомляє 24 канал.

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Він зауважив, що нині Росія використовує тактику початку XX століття.

Росіяни використовують тактику початку XX століття – з крадіжками зерна й вивезення його (зерна – 24 канал) з України. На сьогодні ми маємо підтверджені факти, що декілька сотень тисяч тонн зернових було вивезено сумарно з Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей,

– зауважив він.

На тимчасово окупованих росіянами територіях запаси на сотні мільйонів доларів

Висоцький розповів, що у регіонах, які тимчасово зайняли окупанти, у фермерських запасах зберігається близько 1,5 мільйона зернових. Вони призначені для посівних робіт та для виготовлення борошна й випікання хліба.

Це суттєвий запас. За міжнародними цінами, це коштує сотні мільйонів доларів. І є великий ризик, що це буде просто вкрадено і вивезено на користь Росії,

– заявив Висоцький.

Що відомо про грабіж зерна росіянами:

Із сільгосптовариства у Кам'янці-Дніпровській на Запоріжжі росіяни разом з вантажним транспортом. викрали понад 60 тонн пшениці. З Мелітополя також вивозять продукти, зерно і сільськогосподарську техніку й везуть награбоване у напрямку окупованого Криму,

У Сватівському районі Луганської області окупанти змушують фермерів починати роботу й обіцяють "платити" невеликою частиною вирощеного їхнього ж врожаю. Бойовики з так званої "ЛНР" погрожують аграріям, які відмовляють "співпрацювати", конфіскацією сільгосптехніки, посівного матеріалу та навіть ув'язненням.

У селищі Новоолексіївка Херсонської області окупанти спустошили елеватор та вивезли все зерно до окупованого Криму.

Раніше на сайті красноярського краю Росії з'явився текст про плани "експропріювати надлишки врожаю фермерів Херсонського регіону". У МЗС України наголошують, що такі дії є політикою злочинної радянської влади, відповідальної за Голодомор 1932 – 1933 років та масовий штучний голод 1921 – 1923 і 1946 – 1947 років.

Зауважимо, що повномасштабна війна Росії проти України суттєво вплинула на вартість продуктів по всьому світу. У березні світові ціни на продовольство зросли на майже 12,6% проти лютого цього ж року, досягнувши рекордних показників. Все через те, що Україна та Росія – одні з найбільших експортерів цієї продукції у світі. Експорт відбувався через Чорне море, але тепер воно заблоковане.

Найбільше ціни зростають на такі продукти, як пшениця, борошно та олія. Зокрема індекс цін на зернові виріс у березні на 17%, а на олію – на 23%.

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