Похищение зерна будет продолжаться. Об этом в эфире единого телемарафона заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, сообщает 24 канал.

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Он отметил, что сейчас Россия использует тактику начала XX столетия.

Россияне используют тактику начала XX века – с воровством зерна и вывозом его (зерна – 24 канал) из Украины. На сегодняшний день мы подтверждаем факты, что несколько сотен тысяч тонн зерновых были вывезены суммарно из Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей,

– заметил он.

На временно оккупированных россиянами территориях запасы на сотни миллионов долларов

Высоцкий рассказал, что на временно занятых оккупантами регионах в фермерских запасах хранится около 1,5 миллиона зерновых. Они предназначены для посевных работ и изготовления муки и выпекания хлеба.

Это существенный запас. По международным ценам это стоит сотни миллионов долларов. И есть большой риск, что это будет просто украдено и вывезено в пользу России,

– заявил Высоцкий.

Что известно о грабеже зерна россиянами:

Из сельхозобщества в Каменце-Днепровской в Запорожье россияне вместе с грузовым транспортом похитили более 60 тонн пшеницы. Из Мелитополя также вывозят продукты, зерно и сельскохозяйственную технику и везут награбленное в направлении оккупированного Крыма.

В Сватовском районе Луганской области оккупанты заставляют фермеров начинать работу и обещают "платить" небольшой частью выращенного урожая. Боевики так называемой "ЛНР" угрожают аграриям, отказывающим "сотрудничать", конфискацией сельхозтехники, посевного материала и даже заключением.

В поселке Новоалексеевка Херсонской области оккупанты опустошили элеватор и вывезли все зерно в оккупированный Крым.

Ранее на сайте красноярского края России появился текст о планах "экспроприировать излишки урожая фермеров Херсонского региона". В МИД Украины отмечают, что такие действия являются политикой преступной советской власти, ответственной за Голодомор 1932 – 1933 годов и массовый искусственный голод 1921 – 1923 и 1946 – 1947 годов.

Заметим, что полномасштабная война России против Украины оказала существенное влияние на стоимость продуктов по всему миру. В марте мировые цены на продовольствие выросли почти на 12,6% против февраля этого же года, достигнув рекордных показателей. Все потому, что Украина и Россия – одни из крупнейших экспортеров этой продукции в мире. Экспорт проходил через Черное море, но теперь оно заблокировано.

Больше цены растут на такие продукты, как пшеница, мука и масло. В частности, индекс цен на зерновые вырос в марте на 17%, а на масло – на 23%.

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