Прежде всего, такое предположение больше всего касается стран, которые всегда покупали зерно у Украины. Об этом рассказал новый министр агрополитики Николай Сольский.

Заметьте Несмотря на блокировку портов, Украина все же экспортирует свою продукцию

Страны сами "разгоняют" цены

Чиновник отметил, что Украина продолжает продавать зерно в те же страны, в которые оно поставлялось и до 24 февраля. Однако после вторжения России в Украину размеры нашего экспорта уменьшились.

Поэтому, например, Египет уже закупает зерно в странах, где оно дороже. Кроме этого, объемы закупок делают больше. Министр считает, что это нужно этому государству для готовности к непредсказуемым ситуациям. Однако таким образом и происходит "разгон" цен мирового рынка.

То есть даже если бы эта история закончилась волшебным образом завтра, волна высоких цен будет еще 3 – 5 лет, пока не выровняются настроения, и не будет баланса,

– подытожил Сольский.

Он пояснил, что при увеличении спроса его пытаются нормализовать увеличением цены. И такие мнения – не предположение, а одна из закономерностей функционирования мировой экономики.

Важно! Украина – один из крупнейших экспортеров агропродукции на планете. Всего от поставки зерна из Украины зависят около 400 миллионов человек во всем мире. В основном это жители стран Ближнего Востока, Северной Африки и Азии.

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