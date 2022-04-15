Передусім таке припущення найбільше стосується країн, які завжди купували зерно в України. Про це розповів новий міністр агрополітики Микола Сольський.

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Країни самі "розганяють" ціни

Посадовець зазначив, що Україна продовжує продавати зерно в ті ж країни, в які воно постачалося й до 24 лютого. Проте після вторгнення Росії в Україну, розміри нашого експорту зменшилося.

Тому, для прикладу, Єгипет уже закупляє зерно в країнах, де воно дорожче. Окрім цього, обсяги закупівель роблять більшими. Міністр вважає, що це потрібно цій державі для готовності до непередбачуваних ситуацій. Проте таким чином і відбувається "розганяння" цін світового ринку.

Тобто, навіть якби ця історія закінчилася чарівним чином завтра, хвиля високих цін буде ще 3-5 років, поки не вирівняються настрої, і не буде балансу,

– підсумував Сольський.

Він пояснив, що при збільшенні попиту, його намагаються нормалізувати збільшенням ціни. І такі думки – не припущення, а одна із закономірностей функціонування світової економіки.

Важливо! Україна один із найбільших експортерів агропродукції на планеті. Загалом від постачання зерна з України залежать приблизно 400 мільйонів людей у всьому світі. Здебільшого це жителі країн Близького Сходу, Північної Африки та Азії.

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