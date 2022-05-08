Об этом в интервью рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Пока он не стал разглашать, какие именно страны хотели приобрести у захватчиков краденую украинскую пшеницу.

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Россияне блокируют порты и воруют украинскую пшеницу

Зеленский рассказал, что российские захватчики перекрывают украинские порты, так что это создает значительные препятствия экспорту зерна.

У нас есть большая проблема. Россия перекрыла все торговые пути и мы не можем экспортировать нашу пшеницу. Они заняли наши порты и вывозят наши товары,

– заметил президент.

Кроме этого, по словам главы государства, есть страны, которые хотели купить у страны-террориста украденное в Украине зерно.

"Я не хочу сейчас об этом говорить. Я не хочу называть конкретные страны, которые за нашими спинами заключают соглашения, чтобы покупать наше зерно у России, которое украли из Украины. Не сейчас, но у нас есть названия этих стран. Так что если они это сделают, мы, конечно, сообщим", – подытожил Зеленский.

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Кратко о том, как захватчики воруют украинское зерно

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что российские оккупанты вывезли из области примерно 100 тысяч тонн зерна. Такой объем мог бы обеспечить нужды местных жителей почти на 3 года. Так, захватчики оставили украинцев, оказавшихся на временно оккупированных территориях, на грани голода.

На Запорожье россияне также отбирают у фермеров зерно. Чеченцы сначала предлагают обменять его на солярку или купить за копейки. Если человек не соглашается, оккупанты просто угрожают оружием и все забирают. Украденное зерно они вывозят в направлении Крыма.

Глава Союза украинского крестьянства Иван Томич рассказал, что посевная кампания уже практически завершилась. Однако на оккупированных территориях у фермеров почти не было возможности что-либо сеять.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий рассказал, что захватчики могут украсть в Украине зерна на сотни миллионов долларов.

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