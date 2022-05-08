Об этом в интервью рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Пока он не стал разглашать, какие именно страны хотели приобрести у захватчиков краденую украинскую пшеницу.
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Россияне блокируют порты и воруют украинскую пшеницу
Зеленский рассказал, что российские захватчики перекрывают украинские порты, так что это создает значительные препятствия экспорту зерна.
У нас есть большая проблема. Россия перекрыла все торговые пути и мы не можем экспортировать нашу пшеницу. Они заняли наши порты и вывозят наши товары,
– заметил президент.
Кроме этого, по словам главы государства, есть страны, которые хотели купить у страны-террориста украденное в Украине зерно.
"Я не хочу сейчас об этом говорить. Я не хочу называть конкретные страны, которые за нашими спинами заключают соглашения, чтобы покупать наше зерно у России, которое украли из Украины. Не сейчас, но у нас есть названия этих стран. Так что если они это сделают, мы, конечно, сообщим", – подытожил Зеленский.
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Кратко о том, как захватчики воруют украинское зерно
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что российские оккупанты вывезли из области примерно 100 тысяч тонн зерна. Такой объем мог бы обеспечить нужды местных жителей почти на 3 года. Так, захватчики оставили украинцев, оказавшихся на временно оккупированных территориях, на грани голода.
- На Запорожье россияне также отбирают у фермеров зерно. Чеченцы сначала предлагают обменять его на солярку или купить за копейки. Если человек не соглашается, оккупанты просто угрожают оружием и все забирают. Украденное зерно они вывозят в направлении Крыма.
- Глава Союза украинского крестьянства Иван Томич рассказал, что посевная кампания уже практически завершилась. Однако на оккупированных территориях у фермеров почти не было возможности что-либо сеять.
- Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий рассказал, что захватчики могут украсть в Украине зерна на сотни миллионов долларов.
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