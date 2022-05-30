При цьому у росЗМІ ницо повідомляють, що вантаж вивозять буцімто "за домовленостями", укладеними ще до початку повномасштабного вторгнення, яке у Росії продовжують називати "спецоперацією". У компанії "Метінвест", якій і належить цей метал, спростували інформацію пропагандистів й наголосили, що не давали жодних розпоряджень щодо вивозу продукції у країну-агресорку.

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Окупанти вивозять своїми суднами вкрадений у Маріуполі метал

Журналісти "Схем" отримали супутниковий знімок Planet Labs, на якому видно, що судно "RM-3" 28 травня зупинилось біля одного з причалів порту Маріуполя, де зазвичай завантажують метал.

Розслідувачам вдалось встановити, що "RM-3" належить російській компанії "Река-Море" з місцем реєстрації у Ростові-на-Дону. Власником підприємства є бізнесмен Геннадій Арустамов, який також володіє чотирма іншими компаніями, що пов'язані з річковим та морським перевезенням вантажів:

"БОФ-РМ";

"Вэлс";

"РМ-Брокер";

СК "Река-Море".

За даними ресурсу Marine Traffic, російське судно вийшло з порту Ростова-на-Дону 26 травня, а 27 травня поблизу міста Таганрог вимкнуло свій радар. Вранці 28 травня "RM-3" пришвартувалось у порту Маріуполя, де й розпочалось завантаження українського металу.

Заяви росіян й їхнє спростування з українського боку

Одне з російських державних медіа повідомило, що на судно завантажують винятково метал, що відправлять у Ростов-на-Дону буцімто "за договором", який був начебто укладений ще до 24 лютого 2022 року.

Втім у коментарі "Схемам" директор державного підприємства "Маріупольський торговельний порт" Ігор Барський спростував ці заяви пропагандистів й додав, що власниця вкраденого росіянами металу – компанія "Метінвест", що належить Рінату Ахметову.

Ми вже побачили, що на це судно вантажать продукцію Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча, а саме рулони металу та металопрокат,

– уточнив Барський.

У "Метінвесті", своєю чергою, зазначили, що жодних договорів на завантаження продукції на російське судно компанія не підписувала й ніяких подібних доручень не давала.

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До слова, у компанії Ахметова, яка є власницею більшості продукції у тимчасово окупованому росіянами маріупольському порту, раніше вже заявляли, що росіяни можуть почати вивозити метал у міста Росії, зокрема Таганрог і Ростов-на-Дону, а також на територію тимчасово окупованого Криму.

За інформацією "Метінвесту", згодом Росія може почати продавати вкрадену українську продукцію у країни Африки та Азії, які не підтримують введення санкційних обмежень проти країни-агресорки.

Додамо, що ще одне кремлівське пропагандистське інформагентство повідомило, що станом на ранок 30 травня завантаження судна "RM-3" у порту Маріуполя завершилось. Зазначається, що Росія планує відправку ще одного судна, яке вирушить у зруйноване окупантами портове місто орієнтовно 2 – 3 червня.

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