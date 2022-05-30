Стандартна "зброя" – занепокоєння
Зараз бюрократи з ООН дуже турбуються через проблему голоду в світі, але саме ООН – один із винуватців ситуації, яка цю загрозу і породила.
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У 2014 році Україна зазнала неспровокованої агресії з боку РФ. Наслідком цієї агресії став початок багаторічної війни та окупація частини території України.
Можна казати, що в ООН не було ресурсів, можливостей тощо, але факт лишається фактом: ООН не виконала своїх статутних завдань щодо однієї з найважливіших держав світу.
Це створило в агресора переконання, що він має "право на все", він може робити все, що хоче. Наприклад – розв'язати велику війну в Європі у 21 столітті. І агресор це зробив.
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Безпорадність ООН наближає апокаліпсис
Зрештою ми маємо не лише колосальні жертви в Україні, але й руйнацію світової системи забезпечення продовольством. У підсумку – матимемо голод не в одній країні світу.
Реакція ООН? Чергові заклики якось "замирити агресора", аби той дав вивезти якесь зерно. Все.
Очевидно, реалізація "планів ООН" може призвести лише до подальшого розповзання агресії у світі через відчуття агресором повної безкарності. Безкарності, що санкціонована через ООН, що закріплена через механізм "Радбезу ООН" – архаїчної структури, яка відображає реалії середини 20 століття, а не сучасності.
Коротше кажучи, ООН треба розпускати. Чим раніше світ до цього дійде, тим краще. Поки ця гнила структура не санкціонувала своєю бездіяльністю Третю світову війну.
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