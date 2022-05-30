Стандартное "оружие" – беспокойство

Сейчас бюрократы из ООН очень беспокоятся из-за проблемы голода в мире, но именно ООН – один из виновников ситуации, который эту угрозу и породил.

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В 2014 году Украина подверглась неспровоцированной агрессии со стороны РФ. Следствием этой агрессии стало начало многолетней войны и оккупация части территории Украины.

Очевидно, имело место нарушение уставных документов ООН против государства-основателя ООН. Эта организация должна была принять все меры, чтобы исправить ситуацию, восстановить суверенитет Украины, остановить и наказать агрессора. Ничего из этого сделано не было.

Можно говорить, что у ООН не было ресурсов, возможностей и тому подобное, но факт остается фактом: ООН не выполнила своих уставных задач относительно одного из самых важных государств мира.

Это создало у агрессора убеждение, что он имеет "право на все", он может делать все, что хочет. Например – развязать большую войну в Европе в 21 веке. И агрессор это сделал.

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Беспомощность ООН приближает апокалипсис

В конце концов мы имеем не только колоссальные жертвы в Украине, но и разрушение мировой системы обеспечения продовольствием. В итоге – будем иметь голод не в одной стране мира.

Реакция ООН? Очередные призывы как-то "замирить агрессора", чтобы тот дал вывезти какое-то зерно. Все.

Очевидно, реализация "планов ООН" может привести лишь к дальнейшему расползанию агрессии в мире из-за ощущения агрессором полной безнаказанности. Безнаказанности, санкционированной через ООН, закрепленной через механизм "Совбеза ООН" – архаичной структуры, которая отражает реалии середины 20 века, а не современности.

Короче говоря, ООН надо распускать. Чем раньше мир до этого дойдет, тем лучше. Пока эта гнилая структура не санкционировала своим бездействием Третью мировую войну.

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