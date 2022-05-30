Враг должен быть врагом

Они – не "орки". Не "мордорцы". Тем более не "рашисты". Они – россияне. Все.

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Россияне. Врага нужно или называть четко, или обзывать дерзко. Да, их дох*ра. Да, они не такие смешные, как в роликах Арестовича, да, техника, да, ракеты, да, флот. Но все равно – четкая идентификация.



Российские оккупанты не должны отделяться в сознании украинцев от всего российского народа / Фото "Слово и дело"

Медвежья услуга самим себе

Называя россиян россиянами, а не давая им смешные прозвища, вы не даете каким-то условным "оркам" медийно отделиться от народа России. Как будто вот есть рашисты, вот они – негодяи. А есть простые россияне, они вроде ничего.

Х*й там плавал. Россияне. Я серьезно. Вас потом западные СМИ перепечатывают, вы и там, в их головах, отделяете хороших россиян от плохих россиян. Подумайте об этом, пожалуйста.

Важно – оперативная сводка Генштаба ВСУ на 96 день полномасштабной войны России против Украины: смотрите видео