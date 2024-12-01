Исчезнет ли субсидия в 2025 году

После Нового Года субсидию для украинцев отменять не будут, ведь ее продлили до 30 апреля 2025 года, передает 24 Канал, со ссылкой на ПФУ.

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Однако некоторые украинцы не получат больше денег по ряду причин:

разовая покупка на 100 тысяч гривен;

приобретение права собственности на некоторые виды транспорта (кроме мопеда и прицепа);

изменения в составе зарегистрированных в жилье лиц (включая членов их семей);

решение о создании объединения совладельцев многоквартирного дома;

смена управляющего или исполнителя коммунальных услуг;

пребывание члена домохозяйства или члена его семьи за границей более 60 дней;

изменения в перечне получаемых коммунальных услуг или условий их предоставления

Напомним! Правительство постановило, что приобретение генераторов до 150 тысяч гривен или единовременный платеж по кредиту на такую покупку не будут влиять на право на субсидию.