О чем нужно информировать ПФУ

Гражданин должен сообщить ПФУ об изменениях в течение 30 дней с момента их возникновения, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина.

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Также недавно Кабинет Министров Украины повысил предельную сумму единовременной покупки, которая не влияет на назначение субсидий, до 100 тысяч гривен, что вдвое превышает предыдущий лимит.

Обратите внимание! Правительство также постановило, что приобретение генераторов до 150 тысяч гривен или единовременный платеж по кредиту на такую покупку не будут влиять на право на субсидию.

Также на назначение субсидии влияют следующие обстоятельства: