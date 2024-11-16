Про що потрібно інформувати ПФУ
Громадянин повинен повідомити ПФУ про зміни протягом 30 днів з моменту їх виникнення, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну.
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Також нещодавно Кабінет Міністрів України підвищив граничну суму одноразової покупки, яка не впливає на призначення субсидій, до 100 тисяч гривень, що вдвічі перевищує попередній ліміт.
Зверніть увагу! Уряд також постановив, що придбання генераторів до 150 тисяч гривень або одноразовий платіж за кредитом на таку покупку не впливатимуть на право на субсидію.
Також на призначення субсидії впливають такі обставини:
- набуття права власності на деякі види транспорту (крім мопеда і причепа);
- зміни в складі зареєстрованих у житлі осіб (включно з членами їхніх сімей);
- рішення про створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку;
- зміна управителя або виконавця комунальних послуг;
- перебування члена домогосподарства або члена його сім'ї за кордоном понад 60 днів;
- зміни в переліку отримуваних комунальних послуг або умов їх надання.