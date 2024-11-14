Які документи потрібні для оформлення субсидії
Зараз для оформлення субсидії потрібно лише подати заяву та декларацію, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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У деяких випадках потрібно додати певні документи, що мають значення при призначенні субсидії. Наприклад, довідку про статус ВПО або договір оренди.
У випадку подання документів з 1 жовтня до 30 листопада включно субсидія призначається з початку опалювального періоду, за зверненнями з 1 грудня – з місяця, в якому відбулось звернення,
– йдеться у повідомленні ПФУ.
Як можна подати документи:
- завітати у відділення ПФУ;
- через електронний портал Пенсійного фонду;
- надіслати поштою на адресу ПФУ.
- у ЦНАПі.
Зверніть увагу! Також подати документи можна через уповноважених осіб у міській, селищній чи сільській раді.