Какие документы нужны для оформления субсидии
Сейчас для оформления субсидии нужно только подать заявление и декларацию, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Читайте также Банки будут бороться за клиентов: чего ждать от депозитов на следующей неделе
В некоторых случаях нужно добавить определенные документы, имеющие значение при назначении субсидии. Например, справку о статусе ВПЛ или договор аренды.
В случае подачи документов с 1 октября по 30 ноября включительно субсидия назначается с начала отопительного периода, по обращениям с 1 декабря – с месяца, в котором состоялось обращение,
– говорится в сообщении ПФУ.
Как можно подать документы:
- посетить отделение ПФУ;
- через электронный портал Пенсионного фонда;
- отправить по почте на адрес ПФУ.
- в ЦПАУ.
Обратите внимание! Также подать документы можно через уполномоченных лиц в городском, поселковом или сельском совете.