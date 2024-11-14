Какие документы нужны для оформления субсидии

Сейчас для оформления субсидии нужно только подать заявление и декларацию, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В некоторых случаях нужно добавить определенные документы, имеющие значение при назначении субсидии. Например, справку о статусе ВПЛ или договор аренды.

В случае подачи документов с 1 октября по 30 ноября включительно субсидия назначается с начала отопительного периода, по обращениям с 1 декабря – с месяца, в котором состоялось обращение,

– говорится в сообщении ПФУ.

Как можно подать документы:

посетить отделение ПФУ;

через электронный портал Пенсионного фонда;

отправить по почте на адрес ПФУ.

в ЦПАУ.

Обратите внимание! Также подать документы можно через уполномоченных лиц в городском, поселковом или сельском совете.