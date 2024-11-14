Депозиты на следующей неделе
Дмитрий Замотаев рассказал для 24 Канала, что в последнюю декаду ноября в сегменте гривневых депозитов особых изменений не ожидается. Как и прошлых несколько недель на фоне ожидаемых налоговых изменений, комбанки активно будут изучать возможность или же реализовывать поощрительную тактику "компенсации", предлагая гражданам дополнительные 0,5 – 1% к имеющимся ставкам.
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Кроме того, продлится период сезонных акций, цель которых привлечь как можно больше вкладчиков, стимулируя их интерес к тому или иному депозитному продукту дополнительным "бонусом" (собственно это совпадает с "компенсаторной" тактикой).
В то же время базовые ставки по гривневым вкладам вряд ли претерпят изменения. Для этого мало объективных оснований, ведь на последнем заседании монетарного комитета учетная ставка, как и ставка по 3-месячным депозитным сертификатам остались без изменений.
Кроме того, инфляция в стране уже перешла рубикон, и не учитывая возможных налоговых изменений, объективных экономических оснований для ее роста почти не осталось. Поэтому можно прогнозировать, что средняя доходность по ультракоротким вкладам (3 – 6 месяцев) останется на уровне 10% годовых, средние ставки по вкладам на срок от 9 до 12 месяцев будут в пределах 11% годовых, а длинные во времени вклады (от 2 года до 2,5 лет) дадут средний доход в размере до 13% годовых,
– добавил он.
Сейчас трудно учесть, что произойдет в ближайший месяц в энергетической сфере и как это повлияет на поведение людей. Стоит также учитывать и ситуацию на фронте. Оба эти факторы являются в меру "эмоциональными", но они могут повлиять на намерения граждан положить деньги на депозит.
Однако для 90% граждан, учитывая умеренные экономические прогнозы на 2025 год, именно депозитный вклады могут стать наиболее понятным и простым механизмом, чтобы сохранить средства от инфляционных потерь.