Что будет происходить на рынке недвижимости
Эксперт Марианна Бигунец отмечает, что спрос может вернуться к предыдущему уровню после того, как ситуация в энергосистеме стабилизируется, передает 24 Канал.
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Однако, как это ни парадоксально, соотношение покупателей и объектов, на которых будет вестись активное строительство и продолжаться продажи, сохранится. То есть можно говорить, что пропорция между спросом, реальными продажами и объектами продаж не изменится. Иначе говоря, "военные" обстоятельства ситуативно "ужмут" первичный рынок жилья почти вдвое.
Бигунец уточнила, что, новой кризисной ситуации не будет. Хотя рынок и "уменьшится", но он точно не остановится.
Обратите внимание! По мнению Бигунец, проблемы с энергопитанием также повлияют и на темпы строительства. Преимущественно будут замедляться объекты, что только начинают строиться.
Какие факторы будут влиять на спрос
Кроме проблем в энергосистеме, спрос на недвижимость также будет зависеть от:
- региона, где располагается объект;
Заметьте! Бигунец говорит, что покупатели предпочитают города на Западе страны. Наибольшей популярностью пользуются Ужгород, Львов, Ивано-Франковск и Черновцы.
- площади недвижимости;
- стадии возведения новостройки;
- цены жилья;
- механизма приобретения недвижимости;
- характеристики новостройки (например, расположение, наличие ремонта, транспортное сообщение).
Платежеспособный спрос обращает внимание на новые очереди строительства уже известных и востребованных ЖК, новые проекты локальных (местных) застройщиков, работающих на рынке более 5 – 10 лет. Важным для покупателей является также непрерывность строительства, а также возможность инвестировать на "котловане", оперируя информацией о планах девелопера,
– отмечает Бигунец.
Интересно, что по словам Бигунец большинство покупателей ищут квартиру площадью 35 – 80 квадратных метров.
Могут ли украинцы купить себе жилье сейчас
Бигунец уточняет, что более 70% покупателей стремятся приобрести жилье через рассрочку, которая предоставляется девелопером. Еще ориентировочно 20% граждан стремятся купить недвижимость через "еОселю".
Лишь до 10% покупателей готовы приобрести жилье за его полную стоимость. Большая часть таких покупателей не имеют "мощных" сбережений, поэтому они рассчитывают привлечь средства с продажи уже имеющихся объектов недвижимости, например, полученных в наследство старых квартир,
– настаивает Бигунец.
Как повлияли на рынок недвижимости выборы в США
Бигунец говорит, что ориентировочно 20% от граждан, которые хотели купить жилье в новостройке, решили осуществить покупку позже. Причиной отсрочки стал результат выборов в США.
Покупателей сдерживает скорее фактор неопределенности и связанные с этим страхи, а не трезвый расчет. Новый президент США начнет выполнять свои обязанности с 20 января 2025 года. И к тому времени делать преждевременные выводы достаточно рано, даже опираясь на первые блицзаявления,
– уточнила эксперт.
Как считает Бигунец, со временем отсроченный спрос начнет постепенно реализовываться.