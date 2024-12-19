Мировая экономика приближается к новому, непредсказуемому этапу. Поэтому по всем прогнозам 2025 год обещает быть годом больших вызовов. G7 может столкнуться с рядом проблем, которые существенно повлияют на глобальный экономический порядок: нестабильность, технологические трансформации, сложная ситуация на международной арене.

Также политика "торговых войн" новоизбранного президента США Дональда Трампа может привести к новым таможенным ограничениям, что скажется на других государствах и в целом на глобальных рынках. 24 Канал выяснял, какие факторы могут повлиять на международную экономику в 2025 году и чего стоит ожидать от крупнейших экономик мира.

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Какие вызовы ждут мировую экономику

Первый вызов – большая значимость политической неопределенности на следующий год, которая может влиять на экономическую ситуацию в странах "Большой семерки". Например, в первый месяц нового года состоится инаугурация Трампа, а в Германии и Канаде запланированы выборы.

– большая значимость политической неопределенности на следующий год, которая может влиять на экономическую ситуацию в странах "Большой семерки". Например, в первый месяц нового года состоится инаугурация Трампа, а в Германии и Канаде запланированы выборы. Второй – члены G7 находятся в состоянии перехода к новому технологическому укладу. Это формирует кризисное явление, ведь одни отрасли являются неэффективными в рамках нового технологического уклада, а другие – еще не созданы в рамках этого уклада. Соответственно, ситуация с бюджетами стран будет ухудшаться.

– члены G7 находятся в состоянии перехода к новому технологическому укладу. Это формирует кризисное явление, ведь одни отрасли являются неэффективными в рамках нового технологического уклада, а другие – еще не созданы в рамках этого уклада. Соответственно, ситуация с бюджетами стран будет ухудшаться. Третий – российская агрессия в отношении Украины.

Борис Кушнирук Председатель экспертно-аналитического совета "Украинского аналитического центра" Даже если представить, что войну в Украине удастся остановить в следующем году, то придется все равно вкладывать больше средств в Вооруженные Силы. А это расходы, которые нужно за счет чего-то финансировать.

Справочно: G7 – это международное объединение самых развитых в социально-экономическом плане государств мира. Речь идет о 7 странах: Великобритании, Италии, Канаде, Германии, США, Франции и Японии.

Непредсказуемая политика администрации Трампа

По мнению экономиста Олега Пендзина, самым большим вызовом в 2025 году для мира станет непредсказуемая политика новой администрации США относительно начала "торговых войн"

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Речь идет о введении пошлин на ввоз товаров на американский рынок. Предварительно, китайские товары планируют где-то на 60% облагать налогом, а европейские – на 20%. Кроме того, речь идет о пошлинах и на товары из Канады и Мексики.

По словам Пендзина, 2025 год может пройти под флагом "торговых войн" и довольно сложных переговоров, связанных с последующими компромиссами на международных рынках.

Стоит добавить, что в целом в следующем году эксперты ожидают рост веса Китая и Индии на мировой арене. Также ждут климатических угроз и развития новых технологий.

Что будет с ценами на нефть и с мировой торговлей

Кушнирук и Пендзин во время разговора с 24 Каналом отмечают, если говорить о США, то самый большой вызов для страны в той или иной степени будет связан с Трампом, который будет пытаться реализовать свои обещания по установлению таможенных ограничений для Китая, Канады, Мексики и Евросоюза.

Очевидно, что это также тот фактор, что может существенно дестабилизировать мировую торговлю. Взаимные ограничения в этом случае точно приведут к падению объемов мировой экономики,

– добавляет аналитик.

В то же время если же мировая экономика начнет сокращаться, то ожидается, что это будет не менее важным фактором для снижения цен на нефть, чем санкции в отношении России. Однако в этом есть позитив для стран, которые потребляют нефтепродукты, ведь они будут платить за нефть меньше.

Экономист Олег Пендзин добавляет, что сложность реализации товаров и доступ к ним на рынке будет тянуть за собой определенные изменения относительно ценовой ситуации на рынке сырья. В первую очередь речь идет о нефти.

США пообещали открыть стратегические запасы нефти и снять любые ограничения по ее реализации. То есть это может существенно пошатнуть мировой рынок нефти и спровоцировать падение цен,

– говорит Пендзин.

В то же время Европа в дальнейшем будет продолжать довольно жесткую санкционную политику в отношении России и стран, которые помогают России обходить ограничения. Это будет означать то, что будут вводиться в дальнейшем санкционные пакеты. Будут попадать новые компании под ограничения.

По словам Пендзина, экологических проблем в следующем году также никто не отменял. Дело в том, что 2024 год был неурожайным практически везде. И это еще один вызов для мировой экономики.

Какие прогнозы экономистов на 2025 год

Олег Пендзин резюмирует, что сейчас довольно трудно предсказать, как именно будут разворачиваться события в мире. Особенно с точки зрения экономической политики новой администрации США.

Ожидается, что следующий год должен быть годом окончания активной фазы войны России в отношении Украины и замораживания конфликта. Однако как это будет выглядеть – вопрос. Ведь эта ситуация трудно предсказуема с точки зрения перспектив,

– резюмирует экономист Пендзин.

В свою очередь Борис Кушнирук говорит о двух путях, которые будут ждать мир в 2025 году:

С одной стороны , в следующем году чего-то существенного и дестабилизирующего не стоит ожидать. Конечно, если не оправдаются экстремальные варианты, например использование Россией ядерного оружия.

, в следующем году чего-то существенного и дестабилизирующего не стоит ожидать. Конечно, если не оправдаются экстремальные варианты, например использование Россией ядерного оружия. А с другой стороны, если не учитывать варианта с ядерным оружием, то даже те проблемы, с которыми сталкиваются западные страны, говорят о том, что 2025 год будет несмотря на все сложным по экономической ситуации в мире.

Будет ли противостояние групп G7 и БРИКС

По данным Bloomberg, расширение группы БРИКС в 2024 году, включая Саудовскую Аравию и Индонезию в будущем, охватит более 40% мировой экономики к 2040 году. Поэтому группа может даже превзойти прогнозируемую долю ВВП G7 в 21% более чем в 2 раза.

Как объясняют экономисты, расширение союза даст больше влияния группы на мировые дела и может привести к другому типу глобальной экономики, поскольку страны этой группы менее ориентированы на рынок, чем страны G7.

Что такое союз БРИКС Это международная организация крупнейших по площади и населению развивающихся стран. Название союза имеет англоязычный аналог BRICS, который включает первые буквы названий стран Brazil, Russia, India, China, South Africa, то есть Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Кроме того, туда присоединились такие страны, как ОАЭ, Египет, Эфиопия и Иран.

Также БРИКС часто пытаются противопоставлять Западу и прежде всего – G7.

Борис Кушнирук уверяет, что страны, которые входят в БРИКС, не имеют почти ничего общего, особенно в экономических интересах. Поэтому к такому союзу стоит относиться довольно скептически.

Поэтому присоединятся какие-то страны к союзу БРИКС или нет – не важно, потому что это не изменит ничего существенного. Кроме того, сами страны БРИКС больше связаны со странами G7, чем между собой,

– высказывается аналитик.

Он добавляет, что в этой ситуации с БРИКС больше вопросов именно к Китаю, который лелеет империалистические взгляды, а потому странам союза стоит взвесить, можно ли доверять Китаю? Особенно это касается Индии, для которой отношения с Китаем – это больше зона беспокойства, чем доверия.

Кроме того, сейчас страны G7 начали активно выводить свои активы из Китая и перебрасывать их именно в Индию. И здесь вопрос больше не о деньгах, а о новых технологиях развитых стран.

Страны БРИКС не имеют от слова вообще совместных проектов, а разговоры о совместной валюте – это бред, ведь в таком случае это тогда простое отражение непонимания, как работают деньги,

– отмечает Кушнирук.

Кстати, по словам эксперта по вопросам Восточной Азии Натальи Бутырской, все страны, которые сейчас тянутся к БРИКС прежде всего ищут экономическую выгоду, связанную с возможностями Китая.

Бутырская замечает, что эта организация не имеет никакой основы и не имеет общих структур, как и даже общего секретариата.

Нет даже механизма, с помощью которого она будет действовать как организация, а не только как площадка, чтобы поговорить раз в год,

– говорит госпожа Наталья.

Обратите внимание! По данным МВФ, по состоянию на 2024 год общий ВВП стран G7 составляет 49,3 триллиона долларов США. В то время как БРИКС с расширением – почти 28,5 триллиона долларов США.