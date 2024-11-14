Що відбуватиметься на ринку нерухомості

Експертка Маріанна Бігунець наголошує, що попит може повернутись до попереднього рівня після того, як ситуація у енергосистемі стабілізується, передає 24 Канал.

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Маріанна Бігунець Директорка з продажів Будівельної компанії GAZDA Однак, як це не парадоксально, співвідношення покупців і об’єктів, на яких вестиметься активне зведення і триватимуть продажі, збережеться. Тобто можна говорити, що пропорція між попитом, реальними продажами і об’єктами продажів не зміниться. Інакше кажучи, "воєнні" обставини ситуативно "утиснуть" первинний ринок житла майже вдвічі.

Бігунець уточнила, що, нової кризової ситуації не буде. Хоча ринок і "зменшиться", але він точно не зупиниться.

Зверніть увагу! На думку Бігунець, проблеми з енергоживленням також вплинуть і на темпи будівництва. Переважно сповільнюватимуться об'єкти, що лише починають будуватися.

Які фактори впливатимуть на попит

Окрім проблем у енергосистемі, попит на нерухомість також залежатиме від:

регіону, де розташовується об'єкт;

Зауважте! Бігунець каже, що покупці надають перевагу містам на Заході країни. Найбільшою популярність мають Ужгород, Львів, Івано-Франківськ та Чернівці.

площі нерухомості;

стадії зведення новобудови;

ціни житла;

механізму придбання нерухомості;

характеристики новобудови (наприклад, розташування, наявність ремонту, транспортне сполучення).

Платоспроможний попит звертає увагу на нові черги будівництва вже знаних і затребуваних ЖК, нові проєкти локальних (місцевих) забудовників, що працюють на ринку понад 5 – 10 років. Важливим для покупців є також безперервність будівництва, а також можливість інвестувати на "котловані", оперуючи інформацією про плани девелопера,

– наголошує Бігунець.

Цікаво, що за словами Бігунець більшість покупців шукають квартиру площею 35 – 80 метрів квадратних.

Чи можуть українці купити собі житло зараз

Бігунець уточнює, що більш як 70% покупців прагнуть придбати житло через розтермінування, яке надається девелопером. Ще орієнтовно 20% громадян прагнуть купити нерухомість через "єОселю".

Лише до 10% покупців готові придбати житло за його повну вартість. Більша частина таких покупців не мають "потужних" заощаджень, тому вони розраховують залучити кошти з продажу вже наявних об’єктів нерухомості, наприклад, отриманих в спадок старих квартир,

– наполягає Бігунець.

Як вплинули на ринок нерухомості вибори у США

Бігунець каже, що орієнтовно 20% від громадян, які хотіли купити житло в новобудові, вирішили здійснити купівлю пізніше. Причиною відтермінування став результат виборів у США.

Покупців стримує радше фактор невизначеності та пов’язані з цим страхи, а не тверезий розрахунок. Новий президент США почне виконувати свої обов’язки з 20 січня 2025 року. І до того часу робити передчасні висновки досить зарано, навіть спираючись на перші бліцзаяви,

– уточнила експертка.

Як вважає Бігунець, з часом відтермінований попит почне поступово реалізовуватись.