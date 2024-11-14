Можливо, це станеться вже у 2025 році. Таку думку 24 Каналу озвучив доктор економічних наук Ігор Ліпсіц.

Читайте також Нафта почала тиждень на ринку з неочікуваною динамікою

Падіння Росії у 2025 році

Ігор Ліпсіц зазначив, що нафта – це важливе джерело доходів у Росії. Російський бюджет зараз дуже сильно збагачується саме на інфляції. Тобто чим бідніші люди у Росії, тим кращий бюджет держави. А також від нафтогазових доходів. При падінні ціни на нафту у російській економіці починається катастрофа.

Країна починає розсипатись без доходів, вона впадає у застій. Така російська модель. У Трампа буде непросте завдання зі зниженням ціни. Не потрібно думати, що він буде шалено опускати ціну, що це все легко. У нього є певний баланс, якого він хоче досягнути. Дещо знизити ціну, до 50 – 60 доларів за барель нафти,

– сказав він.

З іншого боку, Трамп хоче, щоб деяка частина сланцевої нафти могла добуватись та була більш-менш вигідною. Якщо він почне опускати ціну на нафту, то на це відреагує Саудівська Аравія та інші країни, тому що вони почнуть втрачати ринок та знижувати ціни. Можливо, тоді буде певна війна цін на нафтовому ринку.

"Це призведе до суттєвого падіння Росії, можливо, вже у 2025 році. Загалом таке враження, що наступний рік стає дуже важким. У 2024 році ще трималась ціна нафти, тому Росія якось протрималась цей рік. Але до кінця року вона майже "доїла" фонд національного добробуту, там залишається мізер", – припустив доктор економічних наук.

Якщо у 2025 році, після вступу Дональда Трампа на посаду президента США, відбудеться значне зниження ціни на нафту, то Кремлю доведеться повністю використати фонд національного добробуту та приступити до різних не зовсім гарних кроків щодо поповнення бюджету.

Нагадаємо, Дональд Трамп оголосив, що має серйозні плани щодо нафтового сектору. У першій промові після перемоги на виборах президента США він заявив про старт масової розробки нафтових свердловин у державі. За його словами, у Штатах буде більше чорного золота, ніж у будь-якої іншої країни у світі. Він додав, що США випередять за цим показником Саудівську Аравію та Росію.

Водночас у Росії уже бояться наслідків президентства Дональда Трампа для ринку нафти. Російський олігарх Олег Дерипаска заявив, що до травня 2025 року ціни на нафту можуть обвалитися до 50 доларів за барель.