Почему ЕСВ важен

Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, передает 24 Канал, уплата единого социального взноса, или ЕСВ, направлено на общеобязательное государственное социальное страхование. Поэтому сбор такого взноса предоставляет гарантии как на пенсионное и медицинское обеспечение, так и страхование от несчастного случая или выплат по безработице.

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В то же время именно ЕСВ является одним из условий зачисления периодов работы в страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту.

Какой минимальный и максимальный страховой взнос в Украине:

Минимальный страховой взнос составляет 22% от минимальной заработной платы,

То есть если с 1 апреля 2024 года минимальная зарплата в Украине 8 000 гривен, тто минимальный страховой взнос составляет 1 760 гривен.

В то же время максимальный размер взноса – это 22% от пятнадцати размеров минимальной заработной платы.

Таким образом, 15 минимальных заработных плат на сегодня – это 120 000 гривен, а значит максимальный взнос составляет 26 400 гривен.

Кто платит ЕСВ

Плательщиками единого социального взноса являются: