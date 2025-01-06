Как Дия упрощает жизнь украинцев

Дия – это не только цифровые документы под рукой или государственные сервисы в несколько кликов. Сегодня это инструмент, благодаря которому украинцы могут за несколько минут онлайн: пройти верификацию в банке для открытия счета или обновления данных, предоставить копии документов для страхования, подвязать номер телефона к паспорту для защиты от мошенников или подписать документы просто со смартфона, моргнув глазами. И это лишь часть сервисов партнеров, которые с Дией стали удобнее и доступнее. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Когда Дия только появилась, в 2020 году, мы учили банки работать с цифровым паспортом и убеждали в преимуществах цифровых сервисов. Ведь в начале многие не верили в цифровые документы. Сегодня же 97% украинских банков используют цифровой паспорт как для офлайн-, так и онлайн-обслуживания.

Сейчас к нам обращаются даже компании из отраслей, о которых мы раньше и не думали. Например, ритейл использует Дию для предоставления скидок по цифровым студенческим, справками ВПО или удостоверениями ветерана. Даже один бьюти-бренд ввел автоматическое заполнение и подписание договоров через Дию в своей партнерской программе.

Все это возможно благодаря специальному API Дие, которое позволяет проверять цифровые документы, получать их копии, проводить подписания и авторизацию клиентов через Дия.Подпись. Команда Дии предоставляет доступ к сервисам партнеру после подписания договора и успешного тестирования. Это позволяет убедиться, что все процессы настроены правильно и готовы к запуску.

В 2024 году более 5 000 учреждений и бизнесов интегрировали Дию в свою работу. В целом количество партнеров Дии теперь превышает 20 000.

Что это значит? Теперь в этих компаниях можно шерить документы через Дию вместо бумажных копий или фото, автоматически заполнять заявления и договоры данными из цифровых документов, авторизоваться или подписывать документы с помощью Дия.Подписи. Всего за одно моргание глазами, или подтвердить личность, просто показав цифровой документ для проверки.

О самых масштабных интеграциях Дии в 2024 году поговорим далее.

Дия и Театр Франко: борьба с перекупами

Репертуар Театра Франко – ценность украинской культуры, которая привлекает зрителей со всей страны. Однако это стало мишенью для спекулянтов, которые скупают билеты и перепродают их по завышенным ценам. Чтобы решить эту проблему, театр внедрил Дия.Подпись для верификации покупателей на сайте. Верифицированный аккаунт может приобрести не более 4 билетов на один спектакль. Уже 300 000 человек прошли верификацию на сайте.

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Театр Франко может видеть, кто покупает билеты и в каком количестве, – и в дальнейшем блокировать подозрительные аккаунты, которые массово скупают билеты. Даже если зарегистрировать дополнительный аккаунт с другой электронной почтой и номером телефона – Дия.Подпись пользователя остается неизменной.

Дия и национальный мультипредметный тест: быстрое создание кабинета абитуриента

Для десятков тысяч абитуриентов мультитест стал первым большим опытом использования Дии в сфере образования. Украинский центр оценивания качества образования интегрировал Дию в кабинет абитуриента. С помощью шеринга документов через Дию абитуриенты автоматически подтягивают данные из цифрового паспорта в форму регистрации – и не надо вручную вводить информацию о себе и загружать сканкопии. А для дальнейшей авторизации можно пользоваться Дия.Подписью.

Так, с Дией будущие абитуриенты создали более 75 000 кабинетов и вошли в кабинет более 300 000 раз.

Дия и robota.ua: быстрый старт для карьеры

Создавать резюме на сайте robota.ua теперь можно быстрее – с Дией. Интеграция позволила соискателям автоматически подгружать свои образовательные данные в резюме напрямую из образовательных документов в Дие. Это не только экономит время, но и повышает доверие работодателей, ведь все данные верифицированы, в резюме будет специальная отметка с лого Дия.

Запустили эту интеграцию в октябре 2024, а через Дию на платформе украинцы создали уже 5 200 резюме.

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Дия и Киев Цифровой: подтверждение статуса защитника для бесплатной парковки

Защитники и защитницы Украины имеют возможность бесплатно парковать свои автомобили на муниципальных паркингах Киева. Достаточно в приложении Киев Цифровой нажать "Подтвердить статус через Дию" – и в Дие засвидетельствовать отправку копии цифрового удостоверения ветерана. Это удобно и быстро. Опцией воспользовались уже более 10 000 военных.

Дия и Uklon: регистрация на Uklon Driver за считанные минуты

Uklon подключил сервис шеринга документов через Дию, чтобы водители отправляли необходимые для регистрации PDF-копии в несколько тапов через приложение, без ксерокопий и фотосессий документов. Так верификация данных новых партнеров проходит быстрее, а значит, они быстрее начинают сотрудничество с Uklon. Действием на сайте Uklon Driver воспользовались уже более 10 000 водителей.

За все время украинцы прислали через Дию копии документов более 36 миллионов раз, чтобы получить услугу в государственных учреждениях и бизнеса. Более 55 миллионов раз использовали Дия.Подпись, чтобы подписать документы или авторизоваться на сайтах и в приложениях партнеров Дии.

Цель – масштабировать использование Дии

Подключением партнеров к Дии занимается команда интеграции Дии. В команде 8 человек. Я – тимлид, координирую процессы. Трое менеджеров работают с партнерами, распределяя их по сферам деятельности для удобства и эффективности сотрудничества. Двое технических специалистов отвечают за техническую сторону реализации, операционный менеджер координирует работу в регионах, а коммуникационный менеджер занимается информационной поддержкой интеграций. Интегрируем Дию в региональные бизнесы и учреждения при поддержке CDTO – заместителей по цифровой трансформации.

Наша цель – масштабировать использование Дии. А для этого нужно увеличивать количество интегрированных партнеров. В 2024 году для этого мы:

запустили сайт Интеграция Дие, чтобы потенциальные партнеры могли ознакомиться со всеми сценариями интеграции Дии в собственные бизнес-процессы на одной платформе;

ввели AI-чатбот для консультации партнеров;

запустили более 10 доработок сервисов интеграции на основе запросов от партнеров. Так, мы прислушиваемся к нашим партнерам и регулярно совершенствуем флоу использования, чтобы было удобно и компаниям, и пользователям;

обновили техническую документацию: от пошаговых инструкций интеграции API до описания возможных ошибок в процессе;

разработали SDK (Software Development Kit) – набор готовых инструментов для IT-специалистов для быстрой настройки интеграции с Дией.

Масштабные интеграции Дии доказали, что государство может быть мощным драйвером изменений, когда строит партнерства на основе инноваций, скорости и доверия. Такой подход не только способствует росту бизнеса, но и обеспечивает гражданам доступ к более удобным услугам.

Партнеры часто возвращаются к нам после первой интеграции, чтобы расширить сотрудничество. Например, AUTO.RIA сначала внедрили Дия.Подпись для авторизации на своей платформе, чтобы сделать ее более безопасной, с верифицированными пользователями. А потом добавили функцию шеринга свидетельства о регистрации транспортного средства через Дию. Это позволяет владельцам авто подтвердить право собственности и получить специальную отметку в объявлении.