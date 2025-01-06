Як Дія спрощує життя українців

Дія – це не лише цифрові документи під рукою чи державні сервіси в кілька кліків. Сьогодні це інструмент, завдяки якому українці можуть за кілька хвилин онлайн: пройти верифікацію в банку для відкриття рахунку чи оновлення даних, надати копії документів для страхування, підв'язати номер телефону до паспорта для захисту від шахраїв або підписати документи просто зі смартфона, кліпнувши очима. І це лише частина сервісів партнерів, які з Дією стали зручнішими й доступнішими. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Коли Дія тільки з'явилася, у 2020 році, ми навчали банки працювати із цифровим паспортом та переконували в перевагах цифрових сервісів. Адже на початку багато хто не вірив у цифрові документи. Сьогодні ж 97 % українських банків використовують цифровий паспорт як для офлайн-, так і онлайн-обслуговування.

Зараз до нас звертаються навіть компанії з галузей, про які ми раніше й не думали. Наприклад, ритейл використовує Дію для надання знижок за цифровими студентськими, довідками ВПО чи посвідченнями ветерана. Навіть один б'юті-бренд запровадив автоматичне заповнення та підписання договорів через Дію у своїй партнерській програмі.

Усе це можливе завдяки спеціальному API Дії, яке дає змогу перевіряти цифрові документи, отримувати їх копії, проводити підписання та авторизацію клієнтів через Дія.Підпис. Команда Дії надає доступ до сервісів партнеру після підписання договору та успішного тестування. Це дає змогу переконатися, що всі процеси налаштовані правильно й готові до запуску.

У 2024 році понад 5 000 установ та бізнесів інтегрували Дію у свою роботу. Загалом кількість партнерів Дії тепер перевищує 20 000.

Що це означає? Тепер у цих компаніях можна шерити документи через Дію замість паперових копій чи фото, автоматично заповнювати заяви і договори даними з цифрових документів, авторизуватися або підписувати документи за допомогою Дія.Підпису. Усього за одне кліпання очима, чи підтвердити особу, просто показавши цифровий документ для перевірки.

Про наймасштабніші інтеграції Дії у 2024 році поговоримо далі.

Дія і Театр Франка: боротьба з перекупами

Репертуар Театру Франка – цінність української культури, яка приваблює глядачів з усієї країни. Однак це стало мішенню для спекулянтів, які скуповують квитки й перепродують їх за завищеними цінами. Щоб розв'язати цю проблему, театр упровадив Дія.Підпис для верифікації покупців на сайті. Верифікований акаунт може придбати не більш ніж 4 квитки на одну виставу. Уже 300 000 людей пройшли верифікацію на сайті.

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Театр Франка може бачити, хто купує квитки та в якій кількості, – і надалі блокувати підозрілі акаунти, які масово скуповують квитки. Навіть якщо зареєструвати додатковий акаунт з іншою електронною поштою і номером телефону – Дія.Підпис користувача залишається незмінним.

Дія і національний мультипредметний тест: швидке створення кабінету вступника

Для десятків тисяч абітурієнтів мультитест став першим великим досвідом використання Дії у сфері освіти. Український центр оцінювання якості освіти інтегрував Дію в кабінет абітурієнта. За допомогою шерингу документів через Дію абітурієнти автоматично підтягують дані з цифрового паспорта у форму реєстрації – і не треба вручну вводити інформацію про себе та завантажувати сканкопії. А для подальшої авторизації можна користуватися Дія.Підписом.

Так, з Дією майбутні абітурієнти створили понад 75 000 кабінетів та увійшли до кабінету понад 300 000 разів.

Дія і robota.ua: швидкий старт для кар'єри

Створювати резюме на сайті robota.ua тепер можна швидше – з Дією. Інтеграція дала змогу претендентам автоматично підвантажувати свої освітні дані в резюме напряму з освітніх документів у Дії. Це не лише економить час, а й підвищує довіру роботодавців, адже всі дані верифіковані, у резюме буде спеціальна відмітка з лого Дії.

Запустили цю інтеграцію в жовтні 2024, а через Дію на платформі українці створили вже 5 200 резюме.

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Дія і Київ Цифровий: підтвердження статусу захисника для безоплатного паркування

Захисники та захисниці України мають можливість безоплатно паркувати свої автомобілі на муніципальних паркінгах Києва. Достатньо в застосунку Київ Цифровий натиснути "Підтвердити статус через Дію" – і в Дії засвідчити відправлення копії цифрового посвідчення ветерана. Це зручно й швидко. Опцією скористалися вже понад 10 000 військових.

Дія і Uklon: реєстрація на Uklon Driver за лічені хвилини

Uklon під'єднав сервіс шерингу документів через Дію, щоб водії надсилали необхідні для реєстрації PDF-копії в кілька тапів через застосунок, без ксерокопій і фотосесій документів. Так верифікація даних нових партнерів проходить швидше, а отже, вони швидше розпочинають співпрацю з Uklon. Дією на сайті Uklon Driver скористалися вже понад 10 000 водіїв.

За весь час українці надіслали через Дію копії документів понад 36 мільйонів разів, щоб отримати послугу в державних установах та бізнесу. Понад 55 мільйонів разів використали Дія.Підпис, щоб підписати документи чи авторизуватися на сайтах і в застосунках партнерів Дії.

Ціль – масштабувати використання Дії

Під'єднанням партнерів до Дії займається команда інтеграції Дії. У команді 8 людей. Я – тимлід, координую процеси. Троє менеджерів працюють із партнерами, розподіляючи їх за сферами діяльності для зручності й ефективності співпраці. Двоє технічних спеціалістів відповідають за технічний бік реалізації, операційний менеджер координує роботу в регіонах, а комунікаційний менеджер займається інформаційною підтримкою інтеграцій. Інтегруємо Дію в регіональні бізнеси та установи за підтримки CDTO – заступників із цифрової трансформації.

Наша ціль – масштабувати використання Дії. А для цього потрібно збільшувати кількість інтегрованих партнерів. У 2024 році для цього ми:

запустили сайт Інтеграція Дії, щоб потенційні партнери могли ознайомитися з усіма сценаріями інтеграції Дії у власні бізнес-процеси на одній платформі;

запровадили AI-чатбот для консультації партнерів;

запустили більш ніж 10 доопрацювань сервісів інтеграції на основі запитів від партнерів. Так, ми дослуховуємося до наших партнерів і регулярно удосконалюємо флоу використання, щоб було зручно і компаніям, і користувачам;

оновили технічну документацію: від покрокових інструкцій інтеграції API до опису можливих помилок у процесі;

розробили SDK (Software Development Kit) – набір готових інструментів для IT-спеціалістів для швидшого налаштування інтеграції з Дією.

Масштабні інтеграції Дії довели, що держава може бути потужним драйвером змін, коли будує партнерства на основі інновацій, швидкості та довіри. Такий підхід не лише сприяє зростанню бізнесу, а й забезпечує громадянам доступ до зручніших послуг.

Партнери часто повертаються до нас після першої інтеграції, щоб розширити співпрацю. Наприклад, AUTO.RIA спочатку впровадили Дія.Підпис для авторизації на своїй платформі, щоб зробити її безпечнішою, з верифікованими користувачами. А згодом додали функцію шерингу свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу через Дію. Це дає змогу власникам авто підтвердити право власності та отримати спеціальну відмітку в оголошенні.