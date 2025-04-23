У Повітряних силах ЗСУ відзвітували про результат роботи. Там розповіли, скільки ворожих цілей знищено, інформує 24 Канал.

Дивіться також Росіяни вдарили по енергетичному об'єкту, який забезпечував світлом Херсон

Скільки дронів збито під час нічної атаки

У ніч проти 23 квітня ворожі сили атакували 134-ма ударними БпЛА. Агресор запускав дрони з різних напрямків.

Вказується, що райони пусків були:

Курськ,

Брянськ,

Орел,

Приморсько-Ахтарськ, що в Росії,

Чауда,

Гвардійське – Крим.

Повітряний напад окупантів відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 67 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Сході, Півночі, Півдні та в Центрі країни,

– ідеться в повідомленні.

Ще 47 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені. Внаслідок російської атаки постраждали декілька регіонів.

Зокрема, під прицілом ворога опинилися Харківщина, Полтавщина, Донеччина, Одещина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.



Збиті цілі під час нічної атаки / Інфографіка Повітряних сил