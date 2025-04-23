В Воздушных силах ВСУ отчитались о результате работы. Там рассказали, сколько вражеских целей уничтожено, информирует 24 Канал.

Смотрите также Россияне ударили по энергетическому объекту, который обеспечивал светом Херсон

Сколько дронов сбито во время ночной атаки

В ночь на 23 апреля вражеские силы атаковали 134-мя ударными БПЛА. Агрессор запускал дроны с разных направлений.

Указывается, что районы пусков были:

Курск,

Брянск,

Орел,

Приморско-Ахтарск, что в России,

Чауда,

Гвардейское – Крым.

Воздушное нападение оккупантов отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 подтверждено сбивание 67 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Востоке, Севере, Юге и в Центре страны,

– говорится в сообщении.

Еще 47 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны. В результате российской атаки пострадали несколько регионов.

В частности, под прицелом врага оказались Харьковщина, Полтавщина, Донецкая область, Одесская область, Днепропетровская область и Запорожье.



Сбитые цели во время ночной атаки / Инфографика Воздушных сил