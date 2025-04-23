Сейчас продолжаются ликвидации возгораний в результате атаки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
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Россия снова атаковала Харьков
Россияне не прекращают атаковать Харьков и его жителей. В частности, в результате этой ночной атаки были повреждены здания.
Под прицелом врага были гражданские объекты, в результате этого возникли масштабные пожары и разрушения зданий,
– говорится в сообщении.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
В ГСЧС добавили, что на месте происшествия под угрозой повторных вражеских ударов работают подразделения ГСЧС и коммунальные службы города.
По состоянию на 6:35 продолжаются работы по ликвидации пожаров и разбору завалов.
Враг ударил по Харькову / Фото ГСЧС
К слову, утром 23 апреля враг снова атаковал Харьков. Терехов сообщил, что БпЛА "Молнией" был атакован многоквартирный жилой дом в Индустриальном районе. Попадание произошло в технический этаж.
Напомним, что в ночь с 22 на 23 апреля россияне также атаковали Полтаву. Под вражескими атаками оказалась исключительно гражданская инфраструктура города. Повреждены жилые дома, предприятия, склады, гаражи.
Один из дронов упал вблизи многоэтажки. Там зафиксировано выбитые стекла и поврежден фасад.
В результате атаки травмированы три человека.