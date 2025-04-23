В сети показали последствия атаки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Что известно об атаке на Полтаву

В ГСЧС Полтавщины рассказали, что в ночь на 23 апреля под российскими атаками была гражданская инфраструктура.

В Полтаве повреждены жилые дома, предприятия, склады, гаражи.

Один из дронов упал вблизи многоэтажки – выбиты стекла, поврежден фасад,

– добавили спасатели.

Также в результате атак были зафиксированы пожары. По состоянию на 5:54 утра их ликвидация еще продолжалась.

На месте ударов продолжают также работать психологи и оказывать помощь пострадавшим.

Последствия атаки на Полтаву / Фото ГСЧС

Напомним, что ранее председатель ОВА сообщал, что удары пришлись, в частности, по Подольскому и Шевченковскому районам Полтавы. Кроме того, СМИ сообщали о перебоях с электроснабжением в городе.