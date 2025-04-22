Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

К теме В течение дня 22 апреля россияне атаковали 77 БпЛА: сколько удалось сбить

Что известно о воздушной тревоге

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22:38, 22 апреля Движение ударных БПЛА через Сумскую и Харьковскую области – в направлении Полтавской.

22:35, 22 апреля Где сейчас звучит тревога: смотрите на карте

22:13, 22 апреля Группы ударных БПЛА из акватории Черного моря – в направлении Одесской области.