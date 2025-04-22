У Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько вражеских целей уничтожено, информирует 24 Канал.
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Сколько "Шахедов" уничтожено в течение дня 22 апреля
В течение суток 22 апреля, начиная с 8 часов утра враг атаковал 77-ю ударными БпЛА. Оккупанты запускали воздушные цели из:
- Курска,
- Брянска,
- Приморско-Ахтарская, что в России.
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 18:00 подтверждено сбитие 38 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Востоке, Севере, Юге и в Центре страны,
– говорится в сообщении.
Указывается, что 31 вражеский беспилотник-имитатор – локально потерян.
Кроме этого, в течение этих суток российские войска выпустили по территории Украины более 130 управляемых авиабомб, одна из которых попала в многоэтажку в Запорожье.
В результате вражеской атаки пострадали несколько регионов. В частности, под прицелом врага оказались Харьковщина, Черкасская область и Запорожье.