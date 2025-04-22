У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки ворожих цілей знищено, інформує 24 Канал.

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Скільки "Шахедів" знищено протягом дня 22 квітня

Протягом доби 22 квітня, починаючи із 8 години ранку ворог атакував 77-ма ударними БпЛА. Окупанти запускали повітряні цілі з:

Курська,

Брянська,

Приморсько-Ахтарська, що в Росії.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 18:00 підтверджено збиття 38 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Сході, Півночі, Півдні та в Центрі країни,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що 31 ворожий безпілотник-імітатор – локаційно втрачений.

Крім цього, протягом цієї доби російські війська випустили по території України понад 130 керованих авіабомб, одна з яких влучила у багатоповерхівку в Запоріжжі.

Внаслідок ворожої атаки постраждали декілька регіонів. Зокрема, під прицілом ворога опинилися Харківщина, Черкащина та Запоріжжя.



Збиті ворожі цілі / Інфографіка Повітряних сил