Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

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Росія наростила виробництво "Шахедів"

За його словами, Шахеди або як їх називають в Росії "герань" стали "дешевою зброєю терору цивільних".

Росія наростила виробництво та застосовує тактику роїв, накопичуючи кількість екіпажів та самих БпЛА для атак вночі та вдень, як раніше і говорив,

– зазначив Коваленко.

Нагадаємо, що цієї ночі Росія атакувала області України 54 безпілотниками. Сили ППО збили 38 ворожих повітряних цілей, ще 16 дронів було локаційно втрачено. Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина та Київщина. А вже з 8 години ранку почалась нова хвиля російської атаки.

До слова вдень 22 квітня у Харкові пролунало кілька серій вибухів. Росія масовано завдала ударів "Шахедами". Станом на 14:45 кількість поранених у Харкові зросла до 10 людей.