Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
До теми Протягом дня 22 квітня росіяни атакували 77 БпЛА: скільки вдалося збити
Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
22:38, 22 квітня
Рух ударних БпЛА через Сумщину та Харківщину – у напрямку Полтавщини.
22:35, 22 квітня
Де зараз лунає тривога: дивіться на карті
22:13, 22 квітня
Групи ударних БпЛА з акваторії Чорного моря – у напрямку Одещини.
20:56, 22 квітня
Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА!