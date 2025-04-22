Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Протягом дня 22 квітня росіяни атакували 77 БпЛА: скільки вдалося збити

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

22:38, 22 квітня Рух ударних БпЛА через Сумщину та Харківщину – у напрямку Полтавщини.

22:35, 22 квітня Де зараз лунає тривога: дивіться на карті

22:13, 22 квітня Групи ударних БпЛА з акваторії Чорного моря – у напрямку Одещини.