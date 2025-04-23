У мережі показали наслідки атаки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.
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Що відомо про атаку на Полтаву
У ДСНС Полтавщини розповіли, що у ніч на 23 квітня під російськими атаками була цивільна інфраструктура.
У Полтаві пошкоджено житлові будинки, підприємства, склади, гаражі.
Один із дронів впав поблизу багатоповерхівки – вибито шибки, пошкоджено фасад,
– додали рятувальники.
Також унаслідок атак були зафіксовані пожежі. Станом на 5:54 ранок їхня ліквідація ще тривала.
На місці ударів продовжують також працювати психологи та надавати допомогу потерпілим.
Наслідки атаки на Полтаву / Фото ДСНС
Нагадаємо, що раніше голова ОВА повідомляв, що удари припали, зокрема, по Подільському та Шевченківському районах Полтави. Окрім того, ЗМІ повідомляли про перебої з електропостачанням у місті.