У мережі показали наслідки атаки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Що відомо про атаку на Полтаву

У ДСНС Полтавщини розповіли, що у ніч на 23 квітня під російськими атаками була цивільна інфраструктура.

У Полтаві пошкоджено житлові будинки, підприємства, склади, гаражі.

Один із дронів впав поблизу багатоповерхівки – вибито шибки, пошкоджено фасад,

– додали рятувальники.

Також унаслідок атак були зафіксовані пожежі. Станом на 5:54 ранок їхня ліквідація ще тривала.

На місці ударів продовжують також працювати психологи та надавати допомогу потерпілим.

Наслідки атаки на Полтаву / Фото ДСНС

Нагадаємо, що раніше голова ОВА повідомляв, що удари припали, зокрема, по Подільському та Шевченківському районах Полтави. Окрім того, ЗМІ повідомляли про перебої з електропостачанням у місті.