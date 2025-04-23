Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ОВА Володимира Когута.

Дивіться також В Одесі прогриміли вибухи: місто під атакою ворожих дронів

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Окупанти атакували дронами Полтавську громаду. Станом на 00:10 є повідомлення про ворожі прильоти.

Влучання по підприємствах та відкритим територіям поблизу цивільних об'єктів у Подільському та Шевченківському районах Полтави,

– заявив голова ОВА.

Також Володимир Когут зазначив, що наразі інформація про постраждалих не надходила. Дані уточнюються. Посадовець закликав місцевих жителів перебувати в укриття до відбою повітряної тривоги.

Зауважимо, ЗМІ повідомляли, що в Полтаві спостерігаються перебої з електропостачанням.