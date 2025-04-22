Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зауважимо, що до вибухів у регіоні оголосили повітряну тривогу.

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Що відомо про вибухи у Полтаві

Повітряну тривогу на території Полтавської області оголосили орієнтовно о 22:41. Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників у напрямку регіону з території Сумської та Харківської областей.

Потім там зазначили, що більшість з вищезгаданих БпЛА продовжують рухатися у напрямку міста та району. Вже о 23:24 у мережі оприлюднили першу інформацію про вибухи, яку чули у Полтавській громаді.

У Полтавській громаді чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– ідеться у повідомленні.

Вже о 23:27 з'явилася інформація про повторні вибухи у місті. Повідомили про масову атаку на Полтаву. За даними ЗМІ, у місті спостерігаються перебої з електропостачанням. Додаткових деталей поки не вказують.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

До слова, незадовго до цього гучно було в Одесі. Повітряні сили застерігали місцевих про групи ударних безпілотників з акваторії Чорного моря. Вибухи підтвердив і міський голова Геннадій Труханов. Повідомлення про можливі наслідки не надходили.